Napoli, Sarri: "Più difficile a Firenze che con la Juve"

Maurizio Sarri, come di consueto, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Firenze ma il pensiero del tecnico è emerso in un discorso tenuto alla squadra, secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma su Tuttosport.



"Questa partita sarà più difficile di quella dell'Allianz, perché lì l'adrenalina ha attutito la stanchezza e stavolta dovremo saper resistere alla fatica" le parole del tecnico azzurro ai suoi giocatori nel corso dell'allenamento di venerdì a Castel Volturno.



L'allenatore ha voluto così mettere in guardia i suoi per evitare rilassamenti, e del resto lo aveva già fatto alla ripresa martedì: gli azzurri scenderanno in campo sapendo già il risultato della Juventus, impegnata questa sera a San Siro, ma in ogni caso dovranno dare il massimo al cospetto di una squadra ancora impegnata nella rincorsa all'Europa League.