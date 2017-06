Napoli, Sarri: "Pensiamo solo al Genoa, l'Italia il terzo mondo del calcio"

“Si parla della gara di venerdì non di quella di martedì contro il Real Madrid, altrimenti mi alzo e vado via" è l'esordio della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di campionato con il Genoa.

"I giocatori devono pensare esclusivamente a questa gara, non abbiamo bisogno di fare altro - ha continuato il tecnico - Il Genoa è squadra rognosa, loro giocano molto con il fisico e dobbiamo essere lucidi. L’approccio alla gara sarà fondamentale. Dobbiamo pensare esclusivamente a questo, non a quello che succede tra un mese. Nel calcio questo è una pazzia. Abbiamo un affollamento di gare mostruoso, ma le affronteremo come abbiamo fatto con le altre”.

Con l'assenza di Callejon (“Un giocatore importantissimo per noi, non solo nella mia gestione") c'è curiosità di sapere chi prenderà il suo posto in attacco: "Abbiamo ancora due allenamenti, vedremo cosa fare, non lo so ancora - ha ammesso Sarri - Dopo l’allenamento di domani farò le mie scelte. Se volete essere presi per il c... lo faccio. Pavoletti? Sta crescendo, un giocatore forte fisicamente che sto vedendo in miglioramento. Avrebbe bisogno di minuti in campo, ma noi non possiamo sempre concedere minuti a chi non è ancora al top, ma sta crescendo”.

Parlando di futuro Sarri ammette: “C’è bisogno di maggiore lavoro, sicuramente vincere qualcosa ci farebbe piacere, ma anche crescere dei giovani. Il mercato del Napoli è stato puntato sui giovani". Giovani come il Cholito Simeone, che si troverà di fronte al San Paolo venerdì sera: "E' un ragazzo con caratteristiche importanti. Bravo in area di rigore, ad attaccare la profondità. Uno dei prospetti più interessanti, può darci fastidio”.

La conclusione sulle voci che in futuro lo vedrebbero vicino alla panchina della Juventus: “Un giornale ha scritto che mi sono incontrato in segreto con la Juventus, ma ho già contattato il mio avvocato, è una notizia falsa, farò causa a questo giornale” ha detto Sarri.