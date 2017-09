Napoli, Sarri pensa alla Champions: col Bologna c'è Milik

Arek Milik non vuole più perdere tempo. Gol al Bentegodi, alla prima da titolare in Serie A dopo più di 10 mesi, e replica in Nazionale per la gioia di Sarri, che ha ritrovato il suo vero 9. Perché prima dell’infortunio Milik era il punto fermo dell’attacco del Napoli: 3 gol in due giornate di Champions e 4 in sette di campionato, poi – con la maglia della Polonia – il crociato fa crack: operazione, riabilitazione e stagione compromessa. Lo si rivede in primavera, ma nel frattempo il suo posto l’ha occupato, splendidamente, Dries Mertens e a lui restano le briciole. Ma l’istinto del centravanti, anche dopo mesi di stop, non l’ha certamente perso.

Ora contro il Bologna potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto. Che rischia invece di non avere Marek Hamsik. Per Sarri il capitano è fondamentale e negli ultimi due anni non gli ha fatto saltare una sola partita di Serie A. In questa stagione, però, l’ha sempre sostituito, anche perchè lì in mezzo la concorrenza non manca... Un po’ come ai tempi di Benitez, che gli regalava sgradite passerelle praticamente tutte le settimane. Anche allora, però, Hamsik aveva abituato tutti a partenze sprint. E a due reti dal mito Maradona, tutti si aspettano un suo gol. L’anno scorso il primo arrivò proprio alla terza giornata e allora domenica potrebbe già essere la volta buona. Anche se dovesse partire, per una volta, dalla panchina.