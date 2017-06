Napoli, Sarri: "Partita stregata, abbiamo concretizzato poco"

Maurizio Sarri esprime delusione ai microfoni di Premium Sport dopo il pareggio del Napoli con il Palermo: "Queste sono partite che ogni tanto succedono: dal campo non ho avuto la sensazione che la squadra abbia fatto male, anzi abbiamo preso gol nell’unica occasione concessa agli avversari. Abbiamo creato tantissimo e purtroppo concretizzato poco. È stata una partita un po’ stregata: una partita che lascia rammarico per il risultato, ma non preoccupazione, perché la prestazione c’è stata".



Il tecnico azzurro evidenzia poi un difetto della squa squadra e si sofferma su Pavoletti: "Forse l’unica pecca è che negli ultimi minuti siamo stati un po’ troppo confusionari: bisognerà abituarsi un po’ alla presenza di Pavoletti, ma d’altra parte questa è una squadra che da anni si allena a tenere la palla bassa. Spero che questi spezzoni servano a Leonardo per affinare il feeling con la squadra e aiutarci a venire a capo di certe partite, come quella di stasera. La squadra deve abituarsi a Leonardo e Leonardo deve affinare i meccanismi".



Chiusura dedicata a una nuova ipotetica coppia in attacco e al calendario: "Milik assieme a Pavoletti in futuro? Tutto è possibile, l’importante è che Arek torni in grandi condizioni. Ieri mi ha espresso il desiderio di non volere venire in panchina per continuare ad allenarsi, perché ancora non si sente pronto. Penso sia normale. I prossimi impegni? Noi guardiamo a Bologna e basta".