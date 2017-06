Napoli, Sarri: "Pagate le fatiche di Champions. Juve? E' di un'altra categoria"

Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport indica chiaramente le principali cause del ko del suo Napoli contro l'Atalanta. “Abbiamo fatto una partita in cui abbiamo commesso più errori del solito anche nell’impostazione. La gara si è messa male in un episodio sfortunato, abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo pagato delle energie nervose dopo la gara di Champions. L’impegno è stato massimo ma a livello inconscio molte energie le abbiamo lasciate contro il Benfica. Le partite contro squadre fisiche, con dei terreni di gioco difficili, sono il nostro limite" sottolinea l'allenatore azzurro.



Sul gap con la capolista Sarri è categorico: "La Juventus a quattro punti di distanza? La Juve è di un’altra categoria e sta facendo il campionato di una squadra di un’altra categoria. Non abbiamo mai avuto l’idea che il nostro campionato dovesse essere in parallelo a quello della Juve. Siamo una squadra giovane che deve crescere: questa settimana ci servirà per capire gli errori fatti e migliorare. Napoli fuori dalla lotta Scudetto? Se loro dovessero inanellare una serie di partite negative clamorose allora forse ma loro non lo fanno mai. Comunque non voglio più parlare della Juventus".