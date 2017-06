Napoli, Sarri: "Orgoglioso del nostro percorso, la squadra è cresciuta"

Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, il Napoli è atteso da un'altra insidiosa trasferta, a San Siro contro l'Inter. Gli azzurri non possono sbagliare per continuare a sperare nel secondo posto occupato dalla Roma, distante 4 punti. Alla vigilia del match Maurizio Sarri mette in guardia i suoi giocatori: "L'Inter con Pioli ha fatto un percorso ottimo, poi ha avuto una flessione ed il club ha deciso il ritiro, potrebbe avere una reazione forte. Se uno va a giocare a Milano contro l'Inter non puoi aspettarsi qualcosa di semplice".



L'obiettivo comunque è chiaro: "Dobbiamo credere di poterle vincere tutte le partite da qui alla fine, poi non succede, ma la nostra convinzione deve essere questa. Questo può anche non bastare per arrivare secondi, ma non deve condizionarci".



Il bicchiero resta mezzo pieno, anzi quasi pieno, per il tecnico azzurro: "La squadra è cresciuta sotto tanti punti di vista, ha un approccio diverso alle partite, l'anno scorso sbagliavamo approccio a volte, quest'anno no. C'è una cattiveria superiore, c'è stato un percorso che mi rende orgoglioso, ma bisogna migliorare quando abbiamo in mano le partite. Abbiamo una grande pericolosità offensiva, dobbiamo solo evitare gol stupidi e ridurre quelli che prendiamo. Per farlo sento tante cazzate, per molti basta togliere un centrocampista e mettere un attaccante in più quando siamo già la squadra che fa più gol".



Il sogno, per la prossima stagione, resta lo scudetto ma Sarri avverte: "Dobbiamo pensare che prima o poi Milan e Inter faranno risultati in base al loro budget, la loro storia: non credo che ci saranno ancora questi settimi e ottavi posti. Ci saranno problematiche maggiori, sono problemi razionali, ma non vanno ad inficiare ciò che possiamo sognare".



Il rapporto con il club sembra saldo in questo senso: "Io ho un contratto, non vedo dove sia il problema, sapete cose che io no so? Mi sono messo a disposizione, ho detto che se il presidente non è contento rassegno le dimissioni, ma il progetto non è solo l'allenatore, ma tante altre cose. Alcuni giocatori rappresentano in modo forte questo ciclo, se fanno parte bene, altrimenti il ciclo è finito".



Quanto alle parole del procuratore di Tolisso e Gonalons ("Non sono venuti a Napoli anche per Gomorra") Sarri è lapidario: "Mi dispiace per quello che si sono persi".