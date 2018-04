Napoli, Sarri: "Obiettivo record di punti"

"L'obiettivo è fare prima possibile record di punti e quindi raggiungere quota 87. Se pensiamo ad altri discorsi significa che siamo oltre ogni più rosea previsione". Dopo l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo Maurizio Sarri 'ridisegna' l'orizzonte del Napoli, un orizzonte nel quale non sembra trovare spazio la parola scudetto



Il tecnico analizza quindi la gara: "Abbiamo sbagliato palloni banali e la finalizzazione. Quando vai sotto con una squadra che è in lotta per la salvezza poi diventa complicato. Siamo stati ingenui anche sul gol, commettendo un fallo su quella punizione ma l'avversario era girato verso la tribuna. I tanti interventi fallosi del Sassuolo? Io accetto tutto, i falli fanno parte del gioco, ma non permetterei le perdite di tempo perché vanno ad inficiare su ritmo e spettacolo".



"La sosta per le Nazionali? Essendo noi una squadra che vive di meccanismi, meno di individualità, può darci più fastidio rispetto alle altre -aggiunge Sarri - ma anche alle altre squadre sul piano della condizione fisica con cambi d'allenamento. Lo pagammo anche ad Udine post-nazionali, quest'anno un po' meno, ma è così e bisogna essere bravi per sopperire".



Infine, su Milik: "Ci dà soluzioni diverse, sta crescendo ed ha dimostrato di essere pronto con due palle gol ed una traversa. Ci ha risolto una situazione complicata".