Napoli, Sarri: "Obiettivo bel calcio, vedremo se varrà lo scudetto"

Maurizio Sarri loda la sua squadra dopo la vittoria contro il Bologna: "Abbiamo preso un gol a freddo ma la nostra è stata una bella reazione, secondo tempo di grande livello - le parole a Premium Sport -. Nel primo tempo siamo stati meno brillanti rispetto al solito ma ci sta perché negli ultimi tre mesi abbiamo giocato tanto e ci siamo allenati meno, ora abbiamo carichi più duri e quindi era prevedibile meno brillantezza".



Il tecnico del Napoli torna sulla questione "bel calcio o risultati": "Non so per cosa stiamo lottando, l'obiettivo societario è la qualificazione in Champions League per avere una continuità in Europa. Il nostro obiettivo è fare un calcio godibile per divertirci e divertire: vedremo a cosa corrisponderà nella classifica finale".



Poi, su Mertens: "Ha avuto un paio di partite di fisologico calo ma nelle ultime 5-6 prestazioni era tornato lui, il gol era questione di tempo: oggi ha fatto una rete da fuoriclasse". Infine, sul mercato: "Non ho speranze, iniziamo a vedere quando rientreranno Milik e Ghoulam: clinicamente stanno bene, servirà avere ancora un pizzico di pazienza prima che ritrovino il ritmo del campo".



In conferenza ha poi parlato anche dell'arbitraggio, contestato da Donadoni: "Sudditanza? Un allenatore non può essere imparziale. Quando allenavo a Empoli ho avuto l'impressione di subire torti contro grandi squadre, a Napoli no. Il rigore su Callejon? Dal campo avrei dato anche l'espulsione. In tv la trattenuta mi è sembrava una ingenuità più che altro, ma l'arbitro lo vede e lo dà. Il mani di Koulibaly è troppo vicino, non può sparire. Si entra in un campo minato, la verità è quella del campo a velocità naturale o della tv?



Risposta polemiche anche alla Lega: "Il problema non è giocare prima o dopo la Juve, mi sarebbe piaciuto ci fosse una situazione più paritetica relativamente al calendario. La risposta della Lega non mi è piaciuta: ci sono momenti in cui i punti pesano di più. In questo momento avrei preferito più equilibrio, 9-0 dopo mi sembra difficile. 7-2 sarei rimasto perplesso, 9-0 era una probabilità su un milione"