Napoli, Sarri: "Non sono preoccupato. Prestazione confortante"

Nonostante lo 0-0 interno del suo Napoli contro la Fiorentina Maurizio Sarri vede il bicchiere decisamente mezzo pieno. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro a Premium Sport.



"Nel primo tempo eravamo un po' nervosi e contratti mentre nel secondo abbiamo creato tante occasioni. Non abbiamo segnato, però la partita è stata buona contro un avversario in salute che abbiamo messo costantemente sotto nella ripresa. La prestazione è confortante dal punto di vista della mentalità, dell'impegno e della determinazione: ho rivisto intensità, ritmo e velocità di cricolazione. Ero preoccupato mercoledì, non oggi. Se avessimo vinto 1-0 tutti avrebbero parlato di un Napoli ritrovato".



"Insigne a disposizione per Torino? Non ne ho assolutamente idea in questo momento, si sta curando e vedremo quando ricomincerà ad allenarsi. Non posso dire una data a caso per il rientro. Ounas? Douglas Costa che viene dal Bayern Monaco ha iniziato a giocare con continuità a novembre, noi abbiamo acquistato un ragazzo di 20 anni con qualche qualità e ancora tanti difetti per il calcio italiano. Il calcio francese è più tecnico e meno tattico: ci vuole pazienza. Gli manca applicazione, soprattutto nei movimenti difensivi, e continuità. Sta facendo un percorso nomale per la sua età".



"Giocano sempre gli stessi? Davanti, perché ci è mancato Milik che poteva far rifiatare Mertens e Insigne. Zielinski ha gli stessi minuti di Allan, Diawara ha pochi minuti in meno di Jorginho. Poi ci sono giocatori difficilmente sostituibili e quando mancano si vede".



"Napoli stanco? Mentalmente abbiamo un mese in più di tensione rispetto agli altri, visti i preliminari di Champions League: abbiamo speso molto a livello di stress. A livello fisico abbiamo numeri nettamente superiori rispetto a ottobre".