Napoli, Sarri: "Non siamo l'anti-Juve, loro i favoriti"

Maurizio Sarri rimane cauto sentendo la parola scudetto ma non rinuncia a non porre limiti al suo Napoli: "Bisogna stare calmi - le parole alla Gazzetta dello Sport - perché la Juventus attuale è la più forte degli ultimi 7-8 anni: grande organico e grande allenatore. Quindi per me rimane la favorita e sarebbe presuntuoso paragonarsi a loro". Ma gli azzurri non sono ancora al massimo: "Non so quale possa essere il nostro 100%, so solo che non siamo l'anti-Juve. Lo scudetto mi piacerebbe vincerlo fumando".



Poi si tocca l'argomento contratto: "C'è una clausola bilaterale che permette soluzioni alternative a me o al club ma è l'ultimo dei miei pensieri. Sono legato alla città, al gruppo e devo qualcosa a De Laurentiis: è stato l'unico ad avere gli attributi per ingaggiarmi". Sacchi in passato consigliò Sarri a Berlusconi: "Un presidente che ha vinto tantissimo, credo che quel che si dica su di lui, sulle pressioni che avrebbe fatto agli allenatori, sia una leggenda. Comunque non è detto che il mio Napoli possa essere replicabile in altri contesti".



Il tecnico toscano potrebbe essere attratto dalla Nazionale? "Ora no, poi l'età avanza... magari tra 2-3 anni potrei cambiare idea". Il parere sul VAR: "Sono dubbioso perché toglie spontaneità: segni con meno entusiasmo perché non sai se il gol viene convalidato. Sono per un suo uso moderato". Chiusura su Higuain: "Ci manchiamo a vicenda, è un ragazzo particolare ma di cuore. Il calcio è questo, a volte le strade si dividono e bisogna guardare oltre".