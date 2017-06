Napoli, Sarri: "Non mi serve Ronaldo. Reina fondamentale"

Maurizio Sarri, intervistato dal Corriere dello Sport, sembra voler convincere Reina (dato per partente, destinazione Manchester City per fare il vice ad Ederson) a rimanere al Napoli: "Pepe per noi è fondamentale, anche nel modo di pensare: è un uomo fedele che sposa le idee dell'allenatore e porta questo comportamento nello spogliatoio. Può avere anche fatto qualche errore ma i piedi che ha lui, non li ha nessuno".



Tanti complimenti anche per altri due simboli della squadra azzurra: "Mertens ha stupito tutti, me compreso, ma forse se stesso più di tutti. Sarebbe stato bello vederlo capocannoniere. Insigne invece sta diventando un calciatore di livello mondiale: ha strumenti tecnici straordinario e ora incide in maniera secca nelle partite. Higuain, Messi o Ronaldo? Ho già un attacco forte così, mica vado a cercarne altri". Così su De Laurentiis: "Scelgo lui rispetto ai cinesi: ci litigo, ci faccio pace, poi ci litigo ancora e poi ci ridiamo su".



In tanti si chiedono come schierare Milik, visto un Mertens così: "Arkadiusz è un libro ancora tutto da scrivere. Si era impossessato subito del ruolo di Higuain, poi si è fatto male. Deve stare bene e noi abbiamo fatto poco per farlo stare bene perché abbiamo pensato potesse guarire in tempo-record".



Infine, su Juventus e serie A: "Se penso ai bianconeri, penso alla loro consistenza difensiva anche se gli abbiamo segnato in tutte e quattro le partite di quest'anno. Comunque la tendenza sta cambiando, in futuro anche in Italia accadrà spesso che il successo apparterrà a chi segnerà di più".