Napoli, Sarri: "Non firmo per il 2° posto, Maradona mi ha commosso"

"La Juve è di un'altra categoria, ma io non firmo niente, per nessun tipo di posto. Se avessi firmato 10 anni fa avrei firmato per la serie C, quindi non firmo nullo". Maurizio Sarri non ha cambiato idea sui bianconeri ("basta vedere il bilancio"), né si fa illudere dalla loro sconfitta a Firenze: semplicemente non vuole porsi limiti, per sé, come dimostra la sua carriera, e per il suo Napoli. Magari un atteggiamento un po' più spavaldo suggerito dalla presenza di Maradona: "Montella si augura che ci possa distrarre? Io invece che sia una motivazione in più per tutti". In ricordo dei vecchi Napoli-Milan vissuti da Diego.



La visita dell'ex Pibe de Oro ha caratterizzato la settimana degli azzurri: "Io non mi emoziono quasi mai, ma ero quasi commosso - ha raccontato Sarri in conferenza - Maradona per quelli della mia generazione rappresenta il calcio, per Napoli rappresenta tutto perchè le uniche vittorie sono arrivate con lui, è l'idolo di tutta la città. E' un personaggio che va al di là della maglia, nessuno può non ammirarlo. Spero ch queste sensazioni le lasci anche ai giocatori, anche se capisco che le generazioni sono cambiate e non l'hanno vissuto".



Le motivazioni in più servono perché il Napoli è alle prese con un po' di emergenza: "C'è stata per tutta la settimana - rivela Sarri -, abbiamo preparato la gara con i difensori della Primavera. E' una problematica seria. Albiol ha sempre qualche linea di febbre, speriamo di recuperarlo, Tonelli s'è allenato in gruppo nonostante ancora un pò di dolore. Maksimovic sta abbastanza bene già da ieri, vediamo domattina. Questa partita ci può dire a che punto siamo, è un banco di prova importante per entrambe, il Milan fatto passi in avanti importanti grazie al suo allenatore, ha ricompattato l'ambiente e non era facile, quindi tutte componenti positive. Per noi sarà difficile, è un campionato strano, per rimanere in alto non puoi sbagliare con le medio piccole e per altri discorsi devi vincere gli scontri diretti. 5-6 squadre hanno media punti impressionante".