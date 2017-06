Napoli, Sarri: "Non credevo al secondo posto. Otto rigori in meno della Roma"

Maurizio Sarri vince l'ultima con la Sampdoria ma chiude comunque terzo con il Napoli: "Incredibile, visti i 48 punti nel girone di ritorno ma onestamente credevo poco nella possibilità di arrivare secondo... (sorride, ndr). Abbiamo risposto sempre su buoni livelli, c'è stata qualche difficoltà solo nelle 2-3 partite seguenti l'infortunio di Milik". Sul confronto con la Roma: "Ritengo sia normale che abbiano calciato tanti rigori visto che, come noi, giocano molto il pallone nell'area avversaria. Il dato anomalo è il nostro, abbiamo avuto 8 penalty in meno ed è statisticamente improbabile".



Il tecnico del Napoli duro verso i cori di discriminazione razziale sentiti al Ferraris: "Non demonizziamo il pubblico della Samp, li sentiamo nell'85% degli stadi d'Italia. Questa forma di razzismo mi dà noia, servono nuove regole". Sui preliminari di Champions League e sull'obiettivo scudetto del prossimo anno: "La storia del calcio italiano dice che giocare ad agosto porta problemi perché il nostro campionato inizia dopo. Per quanto riguarda lo scudetto, mi auguro di ritrovare tutti indistintamente il 5 luglio a Dimaro: se il Napoli è quello dell'andata la vedo dura, se è quello del ritorno allora possiamo puntarci".