Napoli, Sarri: "Non ci sentiamo l'anti-Juve"

Il Napoli vince la sesta partita consecutiva e continua a macinare record, ma a fine gara il tecnico, Maurizio Sarri, non ha molta voglia di sorridere: “Complimenti alla Spal che ha fatto un’ottima partita, ma abbiamo giocato su un terreno indegno per questa categoria e per una squadra come la nostra essere costretti a fare sempre un tocco in più è un problema. Ma alla base c’è una grande partita da parte degli avversari, abbiamo dovuto fare un secondo tempo di buon livello per vincere. Se la Spal giocherà così per tutto l’anno, questo sarà un campo difficile. Siamo soddisfatti anche se dobbiamo migliorare qualcosa visti i due gol presi".

C'è grande apprensione per le condizioni di Milik, ma Sarri non si sbilancia: "Non lo so, domani farà un controllo e avremo le idee più chiare. Non è comunque il ginocchio che si è infortunato l’anno scorso. La gara di Ghoulam? In questo momento ci sono giocatori in forma straordinaria come lui ed Allan. La squadra mi sembra che stia diventando più cattiva rispetto agli eventi negativi della partita, perché il 2-2 poteva pesare dal punto di vista morale invece abbiamo reagito in maniera più convinta".

"Errore di Reina sul gol di Viviani? Bisogna vedere le immagini da dietro la porta, la sensazione dalla panchina è che lui aveva davanti almeno dieci giocatori. Noi l’antagonista principale della Juventus? Non lo so, noi dobbiamo pensare alla gara di Champions e poi a quella col Cagliari. Non ci sentiamo l’anti Juve, siamo una squadra che sta facendo tanti punti e siamo migliorati rispetto agli scorsi anni".

"Record di vittorie consecutive? Abbiamo fatto un buon inizio, questo ci dà fiducia ed entusiasmo per continuare a lavorare. Abbiamo fatto dieci minuti straordinari anche col 4-2-3-1 anche se sarà impossibile lavorare perché giochiamo ogni tre giorni e abbiamo mezz’ora per preparare una partita. A me piace fare l’allenatore e con un calendario così è difficile farlo”.