Napoli, Sarri: "Milik? Sbagliato paragonarlo a Higuain". Callejon: "Io capocannoniere? La squadra viene prima"

Al termine della vittoria per 3-1 sul Bologna, Maurizio Sarri ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "Primi in classifica? Questa cosa mi fa ridere perché la classifica è incompleta. Mi sembra una battuta. Non era un gara semplice perché il Bologna è una squadra in salute. Nel primo tempo dovevamo chiudere la gara, invece abbiamo lasciato in vita degli avversari che potevano già essere messi fuori partita. Dopo il pari abbiamo sbandato un po’ ma poi ci siamo ripresi: per le occasioni create la vittoria è meritata". L'allenatore del Napoli ha poi commentato la prova di Milik, decisivo con una doppietta: "Se è forte come Higuain? È un paragone che mi rifiuto di fare, perché è un ragazzo di 22 anni, alla prima esperienza in un campionato importante. Non posso paragonarlo a un giocatore straordinario che forse in questo momento è il miglior centravanti del mondo. Milik deve fare la sua strada, ha qualità tecniche, fisiche e umane enormi ma non deve assolutamente pensare di paragonarsi a Higuain".



Ai nostri microfoni è intervenuto anche José Callejon, attuale capocannoniere della Serie A con 5 reti: "Era difficile contro il Bologna, dopo la gara di Champions. Loro sono una bella squadra, hanno giocatori pericolosi ma noi abbiamo fatto un bel secondo tempo e alla fine ci portiamo tre punti a casa. Io capocannoniere? Cerco di lavorare sempre per la squadra dopo se arrivano i gol è fantastico. Milik sta facendo dimenticare Higuain? Sta dimostrando di essere un giocatore importante per noi, deve ancora imparare alcune cose ma dobbiamo dargli fiducia perché è molto forte".



Infine, spazio a Lorenzo Insigne: "La squadra segna tanto anche senza Higuain? Abbiamo fatto una grande gara di sofferenza e di sacrificio. Anche senza Higuain cercheremo di lottare contro tutti, perché è andato via lui ma sono arrivati giocatori giovani molto forti. Rinnovo di contratto? Io sono sereno, sto cercando di dare il massimo per la squadra e per il mister. Non sto pensando al rinnovo, il mio desiderio è di rimanere a Napoli. Cercheremo una soluzione insieme alla società ma io sono tranquillo. Dove può arrivare questo Napoli? Il campionato è iniziato da poco, noi cercheremo di dare sempre il massimo sperando di arrivare il più lontano possibile. Fino a domani sera ci godremo il primato poi penseremo alla prossima gara. Dobbiamo stare sereni e pensare a noi stessi. Gabbiadini arrabbiato per la prestazione? È un attaccante e vuole sempre fare gol. Io gli dico sempre di stare sereno perché è un grande giocatore, l’ha sempre dimostrato e ci sarà utile anche in questa stagione".