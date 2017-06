Napoli, Sarri: "Mi piacerebbe andare via quando finirà il progetto ma..."

Maurizio Sarri è contento solo a metà ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria sul Cagliari al San Paolo: "Ringrazio Marotta (collegato da Torino ndr) per i complimenti, ma a livello di mentalità dobbiamo ancora crescere. Abbiamo fatto una partita di altissimo livello, dal punto di vista qualitativo, con però alcune cose che non mi fanno piacere: siamo stati leziosi in alcune situazioni e abbiamo regalato un gol, quindi c’è da migliorare ancora".



Il tecnico del Napoli si sofferma poi su alcune questioni spinose riguardanti il futuro degli azzurri: "Mi sono stufato di rispondere sul rinnovo di Mertens. Gli striscioni per me dei tifosi napoletani? Li ringrazio, mi hanno sempre fatto sentire il loro attaccamento. Mi piacerebbe andare via quando finirà il progetto, poi nella vita non c'è niente di certo ma in questo momento non mi interessa sapere nemmeno a quali panchine mi accostino e non intavolerei nemmeno una trattativa senza prima parlarne con la mia società".