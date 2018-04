Napoli, Sarri: "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze"

Il San Paolo in occasione della partita contro il Genoa ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo appoggio a Maurizio Sarri con cori e striscioni. Il tecnico del Napoli era finito nella bufera per la risposta data in conferenza stampa a una giornalista Titti Improta al termine della sfida di San Siro contro l'Inter: "Sei donna, sei carina, non ti ando a f... per questi due motivi" (poi erano arrivate le scuse).



L'allenatore degli azzurri, accusato di sessismo, ha parlato così della vicenda alla Domenica Sportiva non nascondendo i suoi sentimenti: "In questa settimana sono stato trattato come il mostro di Firenze, il tributo che ho ricevuto mi ha colpito, è stata una grande emozione".