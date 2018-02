Napoli, Sarri: "Mi ha dato gusto vedere questa squadra dall'alto"

La vittoria con la Lazio lascia il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sulla Juve. Maurizio Sarri, allontanato dall'arbitro prima dell'intervallo, spiega com'è andata a Premium Sport.



"Abbiamo giocato più nervosi del solito nel primo tempo, nel secondo dovevamo palleggiare velocemente e mi sembra che l'abbiamo fatto. Ero calmo all'intervallo, mi sembrava che la squadra avesse bisogno di tranquillità e lucidità. Ero arrabbiato per l'espulsione. Ho detto 'Questo è rosso, non giallo' e sono stato espulso: non mi sta bene. La Var è in sperimentazione e in futuro troveremo il modo di farla funzionare meglio"



"Abbiamo fatto un mese in cui ci siamo allenati con continuità e per un paio di partite abbiamo pagato i carichi di lavoro. Ora raccogliamo i frutti. Il nervosismo era dovuto al fatto che sono stati due giorni particolari per noi. L'infortunio di Ghoulam ci ha colpito dal punto di vista emotivo, è stato un episodio che ci ha segnato, poi si è fatto male anche Chiriches, per fortuna non con la stessa entità"



"Ho avuto la fortuna di vederlo dall'alto e mi sono divertito. Mi dava gusto. Vertigini da vetta? Noi cerchiamo di restare avulsi dalle sensazioni esterne, sia in positivo che in negativo, ma questo pubblico è molto più maturo di quello che si descriveva qualche anno fa"