Napoli, Sarri: "Meglio che col Benevento, che tristezza grigi contro gialli"

Maurizio Sarri non è né preoccupato, né arrabbiato. Il tecnico commenta così la sconfitta del Napoli contro la Juve: ecco le dichiarazioni a Premium Sport.



"Una squadra stanca non può chiudere la Juve nella propria area per 70 minuti. Il dato sulla supremazia territoriale è 87-13, superiore alla partita col Benevento e abbiamo concesso due-tre ripartenze, non di più. Siamo stati poco brillanti nei tre giocatori offensivi, facciamo più fatica nel trasformare la grande supremazia in continue occasioni da gol: purtroppo non è che abbiamo molti ricambi davanti, né giocare gli utlimi minuti con un altro modulo visto che come attaccanti centrali, abbiamo solo Mertens".



"Roma, Inter e Juve sono tutte società più forti di noi, noi non possiamo partire in una stagione dicendo che siamo favoriti per lo scudetto perché altrimenti saremmo presuntuosi e noi non lo siamo. In questo momento giochiamo come prima, abbiamo alcune difficoltà in alcune zone del campo. Insigne ha un'infiammazione al pube da quando è tornato dalla Nazionale e questo lo sta condizionando, non è solo stanchezza".



"La sensazione di una squadra troppo nervosa non l'ho avuta. Nelle ultime partite abbiamo avuto bisogno di 10-15 minuti per carburare, abbiamo subito gol su ripartenza, non è che stessimo subendo. Loro hanno 90 milioni in meno perché l'hanno pagato, ma hanno tre punti in più perché Higuain è un fenomeno. Coi tifosi napoletani sono quasi sempre d'accordo, non sul Pipa: c'è stata una squadra che ha pagato la clausola. La realtà è che Gonzalo finché è stato con noi si è comportato benissimo. Io ho due grandi tristezze, una è per il popolo napoletano, una è mia personale perché speravo di morire prima di vedere un Napoli-Juve grigi contro gialli, ha fatto male a tutti quelli della mia generazione".