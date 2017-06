Napoli, Sarri: "Mai avuto dubbi su Insigne, è un giocatore di qualità"

Nel post-partita della vittoria, per 2-1, del Napoli sul campo dell'Udinese, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Era un partita difficile contro un squadra che sotto la guida di Delneri sta dimostrando buone cose. Venivamo dalla sosta, avevamo 15 giocatori che tornavano dalle nazionali ed era difficile. La risposta dei ragazzi è stata positiva, siamo mancati un po' negli ultimi metri nel primo tempo, nel secondo invece abbiamo fatto meglio. Mi dispiace aver preso gol perché difensivamente abbiamo fatto benissimo".



L'allenatore del club partenopeo ha riservato parole al miele per Lorenzo Insigne, match winner con una doppietta: "Ieri ha avuto un attacco di febbre e non è stato facile per lui giocare. Non c'erano comunque molti dubbi, può non segnare per un po’ di mesi, può far male per alcune partite ma è un giocatore di grande qualità ed ero certo che sarebbe riuscito a reagire".