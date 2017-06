Napoli, Sarri: "La notte sogno il Palermo, le insidie sono tante"

Domani sera, nel posticipo dello stadio San Paolo, il Napoli di Maurizio Sarri ospiterà il Palermo del debuttante Diego Lopez per allungare la striscia positiva di risultati e rimanere aggrappati al vertice della classifica e il tecnico azzurro non ammette cali di tensione: “Vogliamo battere il Palermo, è l’unica cosa che ci interessa domani. E’ una partita difficile perché c’è il rischio di sottovalutare la gara. Se domani qualcuno pensa a qualcosa di facile, è fuori di testa. Il mio obiettivo è battere il Palermo, per adesso mi interessa solo fare risultati e punti. Le insidie sono tante, il Palermo ha fatto tanti punti fuori casa e pochi in casa. Se guardate solamente la classifica delle gare in trasferta, il Palermo è a metà. La gara è delicata, poi hanno cambiato tecnico e potrebbero, chi lo sa, essere più liberi mentalmente”.

"Milik? Ho parlato ieri col ragazzo e mi ha chiesto di continuare gli allenamenti - ha spiegato Sarri - la sua sensazione è di avere ancora bisogno di allenarsi. Potrei non convocarlo (In giornata il polacco non è stato inserito nella lista ndr)”. Poi due battute sugli altri rientranti da infortunio: “Io ho un’idea di ‘pronto’ abbastanza diversa dalla vostra. Quando un calciatore è guarito, non è per forza pronto. Chiriches non è al 100% della forma. In questi 40 giorni Vlad non si è allenato tanto. Pavoletti veniva da un lungo periodo di inattività, però sta recuperando. Ci vuole un po’ di pazienza: il ragazzo è solido dal punto di vista fisico. Per essere al top avrebbe bisogno solamente di minuti”.

Sarri ha dato poi alcune preziose indicazioni di formazione: “Maksimovic sinceramente l’ho visto bene: ha fronteggiato bene Kalinic, che è un attaccante difficile da leggere. Lui e Albiol sono stati molto bravi a limitarlo. Ghoulam? Stranamente la Coppa d’Africa può disputarsi a campionato in corso. Ho una mia idea su questa competizione, ma me la tengo per me. E’ totalmente diversa la situazione che vive, che quando va via 30 giorni, sembra vada via per 3 mesi. Sto valutando Strinic. Leandrinho? Non l’ho visto ancora, lo staff dei preparatori ha deciso di lavorarci su sul piano fisico: sta facendo un lavoro fisico e per adesso non si allena insieme a noi”.