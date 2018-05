Napoli, Sarri: "La Juventus è la squadra più potente"

Il Napoli vince 2-0 contro la Sampdoria a Marassi ma si tratta di un successo amaro perché la Juventus ha coqnuistato aritmeticamente il tricolore. "Non so se lo Scudetto l’abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista. Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere? Dovevamo andare a letto più presto la sera prima di Firenze: la squadra ha subìto un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita" sottolinea Maurizio Sarri ai microfoni di Premium.



Il tecnico prosegue: "Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità e della sensibilità, ma anche la Lega deve migliorare: delle ultime 16 partite, abbiamo giocato 14 volte dopo la Juventus".



Infine sul match e sul proprio futuro: "Abbiamo giocato su standard elevati, mi ha fatto molto piacere vedere la squadra esprimersi così nonostante il contesto. I tifosi mi chiedono di restare? Questa tifoseria io la amo profondamente e questo sentimento non cambierà mai, a prescindere da tutto.”