Napoli, Sarri: "L'arbitro Damato? Se è scarso va fermato"

L'amarezza per i due punti persi viene fuori nelle parole di Maurizio Sarri. Ecco cosa ha detto il tecnico del Napoli a Premium Sport dopo il 2-2 col Sassuolo.



"Siamo stati sfortunati negli episodi, è innegabile. Però la partita era in mano nostra e qualcosa per riportare in gioco gli avversari lo abbiamo fatto: è un problema che ci ha colpito più di una volta quest’anno. Nel bene e nel male abbiamo determinato il risultato. Il ritorno al gol di Milik? Non è l’unica nota positiva: la squadra a tratti ha fatto bene, nonostante il caldo. Non so se giocare a quest’ora si possa definire uno spettacolo, ma se la Lega ci dice che dobbiamo giocare, noi giochiamo".



"La direzione arbitrale? Con Damato siamo un po’ sfortunati: a Genova non ci diede un rigore clamoroso. Quello di oggi su Mertens, dalla panchina mi sembrava netto: o siamo sfortunati noi o lui è scarso e se è scarso va fermato".



"Ora la strada per il secondo posto si complica, dobbiamo sperare in passi falsi degli avversari, ma noi dovremo cercare di fare più punti possibile. Abbiamo un punto in più rispetto alla scorso campionato, pur avendo giocato la Champions, pur avendo perso Higuain a inizio stagione e Milik per 4 mesi, quindi penso che la squadra abbiamo fatto una stagione straordinaria finora".