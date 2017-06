Napoli, Sarri: "Juve? Nessuna resa". De Laurentiis: "Ho preso la squadra in Serie C..."

"Ho fatto il comunicato dopo la partita con il Genoa perchè ho deciso di non perdere più tempo a discutere di arbitri. Ci sarà la moviola in campo che finalmente chiarirà ogni episodio" dichiara De Laurentiis nella conferenza di vigilia della sfida con la Roma riferendosi all'invito, rivolto al proprio allenatore, a non criticare i fischietti. Il presidente del Napoli aggiunge: "Il bilancio della squadra? I conti si fanno alla fine. Posso dire che la rosa è stracompetitiva, più dello scorso anno. Ora abbiamo perso Milik per infortunio ma ci sono mille alternative: Gabbiadini, il falso nove e altro ancora. Alternative create dal nostro allenatore grazie al suo gioco".



Sulle parole dello stesso Sarri in seguito alla sconfitta con l'Atalanta e il gap incolmabile con la Juventus: "Dietro la Juve ci sono gli Agnelli, la Fiat, la Maserati...un secolo di storia. Datemi un po' del fatturato della Juve e vediamo se non vinco...Noi non abbiamo ereditato il Napoli, lo abbiamo chiamato Napoli Soccer e portato dalla Serie C alla A e in Europa. Invece si parla della nostra società come se non fosse mai mancato un filo di continuità con il Napoli di Maradona. Teniamoci stretti questi 12 anni di nuovo Napoli e andiamo avanti".



Accanto a De Laurentiis parla Sarri: "La partita con la Roma è difficile perchè loro hanno un tecnico bravissimo. Noi dobbiamo crescere in mentalità e in personalità nel gestire certi match e certi momenti dei match. I passi da fare sono in questo senso. La gara sarà comunque difficile anche per la Roma. Sono sicuro che Gabbiadini farà bene". L'allenatore poi polemizza con i giornalisti: "Mi ha fatto girare i co.... l'interpretazione data al mio intervento al termine del ko con l'Atalanta. Non era affatto una resa".

I CONVOCATI: NIENTE DA FARE PER ALBIOL

I convocati di Sarri per la sfida con la Roma, Albiol non recupera: Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Tonelli, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Strinic, Maggio, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, El Kaddouri, Insigne, Mertens, Gabbiadini.