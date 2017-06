Napoli, Sarri: "Insigne e Mertens simboli di questo ciclo"

Il Napoli stende l'Udinese 3-0 al San Paolo e mette nel mirino la Roma, a fine partita Maurizio Sarri è molto soddisfatto e ai microfoni di Premium dichiara: "Abbiamo fatto bene per tutta la partita anche nel primo tempo dove ci è mancato un po’ di veleno per segnare. La partita però era nostra e con un po’ di pazienza ne siamo venuti fuori. L’Udinese veniva da cinque risultati utili consecutivi e battere questa squadra non era una cosa così semplice e scontata. Questo è un gruppo di ragazzi a posto e quindi è facile anche coinvolgerli in un’idea di gioco. Forse a volte lo facciamo anche troppo perché quando usciamo dallo spartito ci perdiamo un po’ ma sono ragazzi che mi danno grande soddisfazione. E poi ora mi sembrano in crescita sotto il profilo della personalità e questo mi fa essere molto fiducioso" ha detto il tecnico.

Ora il seocndo posto della Roma che vuol dire Champions diretta dista soltanto due punti: "Se noi cadiamo nell’errore giornalistico di pensare che la prossima settimana sarà più facile perché siamo a due punti diventiamo umorali e non va bene. Dobbiamo pensare a un partita alla volta, anche se non dipende solo da noi perché la Roma nonostante la nostra media punti straordinaria è davanti di due punti. Le tabelle lasciano il tempo che trovano perché poi se fai un risultato diverso a quello che avevi previsto non puoi smettere di giocare. Se pensiamo a una gara alla volta e scendiamo in campo con la voglia di prendere punti in queste ultime gare forse la classifica ci premierà ma non dipende solo da noi".

Poi il discorso si sposta sul mercato: "L’importanza di rinnovare i contratti di Insigne e Mertens per rilanciare la sfida alla Juve l’anno prossimo? Non sono nelle condizione di chiedere niente, io ho solo detto che questi due ragazzi sono due simboli di questo ciclo del Napoli e che se si continua con questo ciclo è giusto che ci siano ancora, se no va considerato chiuso questo ciclo. Più brillanti ora senza le coppe? Solitamente dopo la Champions non abbiamo fatto malissimo, la media punti è di poco inferiore all’altra. Abbiamo meno giocatori con tantissimi minuti nelle gambe e in questo momento stanno giocando calciatori con un ottimo livello di brillantezza e spero possano continuare così fino alla fine".

"La vittoria sulla Juve in Coppa Italia aumenta di prestigio dopo la gara dei bianconeri con il Barcellona? Fare un pareggio e una vittoria in tre giorni con la Juve non è semplice per nessuno. Sarebbe stato meglio invertire i risultati visto che la vittoria non è servita a passare il turno ma sono state due iniezioni di fiducia” ha concluso il tecnico dei partenopei.