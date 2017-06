Napoli, Sarri in dribbling: "Resto? Chiedetemi dell'Empoli"

"Ci manca qualcosa, ma i margini di crescita non sono più del 30% per una squadra come la nostra, ora sono del 7-8%. Se questo gruppo lima i particolari, per una squadra che ha fatto 82 punti, magari passando ad 89, significa diventare davvero competitivi". Gli obiettivi che si pone Maurizio Sarri non sono a breve termine: al tecnico del Napoli chiedono cosa preferisce tra secondo posto e Coppa Italia e la sua risposta è spiazzante: "Mi piacevano le ragazze con i capelli ricci da ragazzo, poi ho sposato una rossa. Diciamo che voglio fare bene fino alla fine, mi piacerebbe perché ci siamo confermati con tantissime problematiche in più. Siamo cresciuti come mentalità e rosa, Se l'anno scorso avessimo avuto Coppa d'Africa, crociati, Champions, chissà quanti punti avremmo perso, quest'anno invece abbiamo contenuto grazie alla rosa".



Sarri dribbla le domande sul futuro legato ai traguardi: "Non saprei se ci sono obiettivi irrinunciabili, mi volete far dire se rimango con o senza quel traguardo. Dico che il massimo della vita è lavorare con un gruppo che ti segue. Poi a tutti piacere vincere e guadagnare, ma la storia bella è l'altra. Resto con la Champions? Nessuno mi ha chiesto di Empoli-Napoli, è brutto. Invece vi dico che sarà una partita difficile"



Sarri fa anche i complimenti ai tifosi: "Al di là del loro amore per la squadra, mi piace il fatto che non hanno la presunzione di pensare che devono vincere sempre, anche se dovrebbero vincere per 2mila motivi. Il pubblico ha l'umiltà di pensare che vincere è difficile, ma meriterebbe di vincere".