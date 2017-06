Napoli, Sarri in conferenza: "Maradona ha le chiavi del San Paolo"

Maurizio Sarri attende il Pescara con la consapevolezza che potrebbe essere uno di quei match semplici solo sulla carta: "Ricordiamoci cosa successe all'andata (il Napoli recuperò dallo 0-2 al 2-2, ndr) e non ripetiamo certi errori. Ci vorranno umiltà e determinazione per vincere, evitando quei blackout che a volte ci hanno penalizzato". Sugli obiettivi partenopei: "Come forza numerica siamo la quinta forza in campionato ma non vogliamo arrivare quinti, uguale ragionamento per Champions e Coppa Italia. Tra realtà e sogno bisogna dare tutto".



Il tecnico azzurro ha poi parlato dei progressi di Milik: "Clinicamente è guarito ma ritrovare la forma giusta per giocare è un'altra cosa. Di sicuro la professionalità con cui ha bruciato i tempi di recupero ci fa ben sperare sui tempi. Anche Pavoletti non può partire dall'inizio, è pronto solo per piccoli spezzoni di partita, lasciamolo allenare qualche volta in più per la squadra". Il mercato è chiuso qui: "Natale è passato, la befana pure: non mi aspetto più un c...".



Maradona sarà a Napoli nel weekend per uno spettacolo teatrale, ma al momento non è prevista la sua presenza al San Paolo: "Diego è il proprietario del nostro stadio, ne ha le chiavi: sceglierà lui ma se venisse a vederci sarebbe una grande emozione". Un inciso sul Mondiale a 48 squadre: "Un modo per raccogliere voti, non ha senso". Infine, sulla formazione: "Chiriches ha qualche fastidio, dovrò decidere. Strinic ha avuto un inizio di crampi, Gabbiadini lo tengo in considerazione come il resto della rosa".