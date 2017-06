Napoli, Sarri: "Il quarto fatturato non può puntare allo scudetto"

Il Napoli insegue il secondo posto occupato dalla Roma e distante solo due punti. La rimonta degli azzurri passa dal Mapei Stadium dove la squadra di Sarri è impegnata contro il Sassuolo domenica alle 12:30. Alla vigilia della sfida Maurizio Sarri invita i suoi a non sottovalutare l'avversario: "Giochiamo contro una squadra forte, una società forte. Quest'anno ha pagato la prima esperienza in Europa, ha avuto un numero incredibile di infortuni e non si è ripetuta, ma nella gara singola resta pericolosissima. Hamsik? Ieri si è allenato, vediamo oggi come va. Non voleva fermarsi, ma era giusto per un giorno o due non rischiare".



In casa azzurra è stato il giorno del rinnovo di Insigne, un segnale importante per le ambizioni future del club azzurro anche se il tecnico resta prudente in tal senso: "Sono contento perché si può innescare una bella storia, può essere la bandiera della sua città, sono cose romantiche. Il Napoli attuale non può programmare lo scudetto, ci sono altri club più forti sotto tanti punti di vista, ma noi dovremo cercare l'evento, dobbiamo capire se nel calcio c'è ancora spazio per i sogni, la poesia, il cuore, l'anima e la gente. Nel calcio di oggi è più difficile, ma c'è margine secondo me".



Tuttavia un parametro penalizza il Napoli secondo Sarri: "Io penso che il quarto fatturato non può puntare allo scudetto, poi può succedere e rappresenta qualcosa di particolare. Vincono sempre le squadre con più fatturato, è difficile ed un evento il contrario. Succede in Inghilterra, lì è più facile perchè anche le squadre medie hanno fatturato di grandi livelli, in altri paesi è più difficile. Deve essere un sogno, non un qualcosa di programmato. Progetto a lunga scadenza? Io ho un contratto in scadenza se consideriamo la clausola rescissoria che entra in vigore".



"I quattro attaccanti in doppia cifra? Significa che sono giocatori forti, non ci sono idee che possano tenere. Il nostro miglioramento non passa da questo, fare 103 o 115 gol a volte è uguale, ma subirne di meno fa la differenza. Il margine di crescita è nella solidità, ma ci sono miglioramenti perchè nel girone di ritorno siamo secondi per tiri subiti" conclude l'allenatore toscano.