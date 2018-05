Napoli, Sarri: "Ho mandato giù di tutto, non meritavo un addio così"

Mentre Maurizio Sarri studia le mosse in vista del futuro post-Napoli, inizia a filtrare lo stato d'animo del tecnico messo in disparte da Aurelio de Laurentiis dopo l'ingaggio di Carlo Ancelotti.



Secondo Il Mattino, Sarri avrebbe saputo che la sua avventura azzurra era ufficialmente finita guardando la televisione e venendo a conoscenza del tweet del presidente: "Non meritavo di venire liquidato in questa maniera, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa" la confidenza svelata da uno dei suoi amici.



Fino a quando qualcuno non pagherà la clausola di rescissione da 8 milioni di euro (ipotesi Chelsea o Zenit), il destino di Sarri rimarrà legato a quello di De Laurentiis che o lo liberererà pagandogli una penale di circa 500.000 euro oppure potrebbe decidere di tenerlo fermo un anno fino alla scadenza del contratto.

Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio.

Aurelio De Laurentiis #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 maggio 2018