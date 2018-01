Napoli, Sarri: "Ho detto a Insigne di stare zitto ma litighiamo anche in allenamento"

Maurizio Sarri festeggia il ritorno al gol di Mertens con la vittoria sul campo dell'Atalanta ma l'attenzione si sposta sul diverbio con Lorenzo Insigne al momento del cambio: "Gli ho detto di mettersi a sedere e di non rompere i c.... - le parole del tecnico a Premium Sport -. Ma non c'è stato niente di strano, le litigate tra me e lui in settimana sono la norma, magari per un rigore in partitella, sono all'ordine del giorno per noi".



Poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Cose così succedono tre volte a settimana tra noi, gli ho solo detto di stare in silenzio per rispetto di chi, in panchina, non era neanche giocato un minuto. Negli spogliatoi già ridevamo insieme, siamo anche stati abbastanza ridicoli a rivedere la scena da fuori".



Ai nostri microfoni, il tecnico del Napoli ha commentato così l'1-0 a Bergamo: "Essere più solidi dietro significa avere più garanzia di risultato positivo, qualcosa che negli anni scorsi non avevamo. L'obiettivo primario rimane la qualificazione alla Champions League, negli ultimi due mesi vedremo se potremo ambire a qualcosa in più".



Sarri è tornato sui mancati acquisti in attacco: "Verdi ha preso la sua decisione, Politano era un'alternativa che ci sarebbe piaciuta ma abbiamo sentito da Marotta che è incedibile e allora abbiamo fatto un passo indietro... scherzo!". Il tecnico non rinuncia comunque a lanciare una frecciata verso la Lega Calcio: "Nelle prossime nove partite giocheremo sempre dopo la Juventus: capisco che con la loro Champions e la nostra Europa League almeno metà di queste gare non erano inquadrabili in altro modo ma almeno le altre 4-5 potevano essere sfruttate per riequilibrare la situazione. Mi preoccupa che nessuno in Lega se ne sia accorto".