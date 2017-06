Napoli, Sarri: "Higuain? Spero sia la Juve a passare una brutta giornata"

Tra una battuta e l'altra ("Cosa può cambiarmi la vita? Non saprei, a quest'età non divento omosessuale" o ancora "Un miliardo di persone vedrà questa partita? Penso sia una cazzata"), Maurizio Sarri è pronto alla battaglia: domenica sera si gioca Napoli-Juve. Per i tifosi è la Partita, con la P maiuscola, non solo per il ritorno di Higuain. "Per la città non è una gara normale, è giusto che la squadra dimostri di averlo capito"



"Higuain come verrà accolto? Non mi interessa, è un ragazzo a cui voglio bene, gli devo molto, ma ha una maglia di un altro colore ed è un avversario. Non ho mai detto che passerà una brutta giornata al San Paolo, ma che era nostra intenzione farla passare alla Juve. Lui sa cosa penso di lui, mi basta questo, non devo dimostrare niente e domani sarà un avversario come gli altri, anche se più forte degli altri. Ai miei giocatori l'ho sempre detto: vincere qui è diverso rispetto agli altri posti. Ma ognuno fa le sue valutazioni ed è giusto non giudicare".



"A me non interessa battere Allegri, anzi mi è anche simpatico. Mi interessa fare una grande gara e battere la Juventus. Su Allegri dico solo che è ovvio che le vittorie sul campo restano superiori ai premi"



"Reina ha questo problemino al polpaccio, ha fatto differenziato, per noi è importantissimo, la decisione spetta a lui, deciderà se sarà il caso o meno. Gli esami possono essere confortanti, ma ci sono le sensazioni del ragazzo. Hysaj anche ha avuto dei problemi. A chi fa un certo tipo di calcio la sosta per le nazionali pesa un po' di più".



"Rimpianti scudetto per un rigore o altri episodi? Bisogna valutare le situazioni nella globalità e dire che la Juventus negli ultimi 6 anni ha dimostrato di essere di un’altra categoria, per forza tattica, tecnica e politica. Hanno qualcosa in più, però siamo lì, è ovvio che quando sei secondo o terzo ci pensi. In che senso Juventus forte politicamente? Sotto tutti gli aspetti che possono portare punti ad una squadra. Anche politiche, di rapporti, ma l’aspetto principale è che loro sono i più forti tecnicamente e tatticamente".