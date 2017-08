Napoli, Sarri ha un Milik in più nel motore. Ma le sbavature in difesa...

Il Napoli, indicato da molti come una delle favorite se non la favorita numero uno per lo scudetto, a Verona ha ritrovato Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha realizzato un gol che in serie A mancava dallo scorso 23 aprile contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Una rete importante anche perché ha cancellato il clamoroso errore sotto porta nell'andata dei playoff di Champions con il Nizza. Il 23enne ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia concessagli da Sarri nella trasferta al Bentegodi: i numeri del resto sono dalla parte dell'ex Ajax che ha realizzato tre gol nelle cinque partite disputate da titolare nel nostro campionato. Un Milik in più nel motore dunque per gli azzurri in una stagione che (ritorno a Nizza permettendo) si preannuncia ricca di impegni: la rosa ristretta, a lungo tallone d'Achille dei campani, appare un lontano ricordo e difatti nella gara di ieri è stato attuato un turnover rilevante.



A preoccupare è invece la tenuta difensiva. Nell'ultima parte di un match per lunghi tratti dominato, le disattenzioni del reparto arretrato hanno fatto sperare il Verona. Sarri dovrà nuovamente mettersi al lavoro soprattutto sull'interruttore della concentrazione che all'improvviso sembra spegnersi, come nel caso di Koulibaly. Concentrazione però non solo della difesa: il Napoli non può permettersi di abbassare eccessivamente i ritmi e di specchiarsi troppo in se stesso: è un gruppo, per le caratteristiche del gioco, che deve sempre cercare di andare a mille o comunque a una velocità sostenuta. All'Allianz Riviera martedì sera non sono ammessi errori di alcun tipo: la posta in palio è davvero troppo alta...