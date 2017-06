Napoli, Sarri: "Gabbiadini sul mercato? Conterà la sua volontà"

Dopo la vittoria allo scadere del Napoli sulla Sampdoria, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "L'atteggiamento mentale del secondo tempo è un salto di qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma era prevedibile. Loro sono stati molto organizzati, ci pressavano altissimi e il campo non aiutava il nostro classico gioco. Nella ripresa però volevamo ribaltare il match e l’abbiamo fatto con cattiveria. Abbiamo creato 9 palle gol contro 3, quindi ci siamo meritati questi tre punti. Certo, mi metto nei panni di Giampaolo e capisco che prendere un gol all'ultimo minuto sia pesante. Non mi è piaciuto il primo tempo per la qualità, mi è piaciuto il secondo per mentalità. Ferrero ha protestato molto per l’arbitraggio? La Samp ha fatto una grande gara ma dell’arbitraggio non siamo contenti neanche noi. Il recupero di 5 minuti mi è sembrato il minimo visto l’atteggiamento di alcuni loro giocatori, come il loro portiere. Poi c’è stata una situazione in rea dubbia su Callejon e forse un fallo da rosso su Mertens. Poi capisco le proteste della Samp, Silvestre forse non ha toccato Reina ma è partito per intralciare il rinvio e questo ha ingannato l’arbitro".



L'allenatore azzurro si sbilancia anche sul mercato: "Tonelli in uscita? Questo penso sia da escludere nella maniera più assoluta. Tenere in rosa anche Gabbiadini? Al momento non ho notizie diverse da questa. Il mercato è lungo poi la volontà del ragazzo verrà presa in considerazione. A lui sto dando fiducia, lo sto facendo entrare in situazioni difficili perché penso mi possa cambiare le partite, l’ha fatto a Firenze e anche stasera. E’ chiaro che la volontà del giocatore è importante in queste situazioni, poi la volontà deve essere accompagnata da quella della società. Io non ho nessuna comunicazione dalla società di un’imminente cessione di Gabbiadini, per me è un giocatore come gli altri e lo utilizzo come tutti. Gabbiadini meglio come esterno? La sua interpretazione del ruolo d’esterno d’attacco è diversa dalla nostra abituale. Il ruolo d’esterno per qualità fisiche gli si addice meno rispetto alla punta centrale e in quest’anno e mezzo la sua media realizzativa è stata piuttosto elevata".