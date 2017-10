Napoli, Sarri: "Eravamo padroni e questo ci ha traditi..."

Maurizio Sarri non si preoccupa più di tanto del calo del Napoli nel finale, preferisce prendere il meglio dal 3-2 sul Genoa. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Prestazione di grandissimo livello per qualità e palleggio, resta il rammarico per averla tenuta in bilico fino alla fine. Dal punto di vista della mentalità, abbiamo calato l'attenzione troppo presto. Coperta corta e stanchezza? È molto superficiale quest'analisi. Abbiamo subito il 3-2 quando eravamo in netto dominio del gioco"



"Oltre a dare la partita per già vinta, i ragazzi hanno avuto in campo la sensazione della padronanza assoluta della partita e questo li ha portati a un errore. Io penso che, più che il risultato acquisito, ci ha un po' traditi questa sensazione di averla così facilmente sotto controllo. Se devo analizzare solo la prestazione, dico che è stata di grande qualità. Dove possiamo migliorare? Era una partita da mettere in ghiaccio molto prima, aver preso il secondo gol mi fa andare a casa con un velo di arrabbiatura. Però c'erano anche tanti giovani in campo e ci può stare"



"Il controllo in corsa di Mertens è stato straordinario: su di lui abbiamo tutti delle responsabilità, messo da centravanti è un fuoriclasse, è chiaramente un giocatore diverso da Higuain, ma è un centravanti"