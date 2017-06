Napoli, Sarri: "Episodi sfavorevoli, ora dobbiamo lavorare a testa bassa"

E' un Maurizio Sarri deluso quello che parla ai microfoni di Premium Sport dopo il ko del Napoli contro la Roma: "Purtroppo dopo un buon primo tempo abbiamo fatto un errore, ci siamo trovati sotto e poi concedere campo alla Roma è un problema perché in contropiede sono pericolosissimi". Il tecnico quindi aggiunge: "Siamo tornati in partita e quando si pensava che potessimo pareggiarla abbiamo preso il terzo gol ma non ho visto una squadra spenta. E’ stata una partita in cui ci sono stati episodi sfavorevoli, adesso dobbiamo accettare la sconfitta e lavorare a testa bassa per risolvere i problemi ma la partita è stata equilibrata fino al primo gol".



Gli azzurri sono rientrati in partita con l'ingresso di Mertens al posto di Gabbiadini: "Non è una bocciatura, l’ho tolto perché era un momento della partita dove dovevamo rompere l’inerzia e l’ho fatto tentando una soluzione completamente diversa. E’ stata una sostituzione dovuta anche dal risultato. Spero che questo non incida su di lui anche perché è stato un cambio tattico non punitivo. Penso che debba prendere la sostituzione per quello che è".



Mertens può essere il nuovo falso neuve degli azzurri? "Era una situazione in cui bisognava cercare di muovere la loro difesa e Dries questo lo fa benissimo. E’ un ruolo che può fare con le proprie caratteristiche, non si può pretendere che diventi un centravanti d’area ma con le sue caratteristiche può giocare anche in quella posizione”