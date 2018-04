Napoli, Sarri: "Durissima per lo scudetto"

Maurizio Sarri non si illude dopo la vittoria contro la Juventus allo Stadium e soprattutto non vuole che a illudersi siano i giocatori. Come riferisce il Mattino il tecnico del Napoli, alla ripresa, ha predicato prudenza facendo un discorso chiaro al gruppo: "Non era impossibile prima, ma questo non significa che adesso è tutto divenuto possibile e facile. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, dobbiamo restare concentrati perché è ancora durissima".



Da qui quindi l'invito, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo impegno: "Andiamo a Firenze con lo stesso spirito che ci ha animati nello scontro diretto". Scontro diretto da dimenticare in fretta per guardare avanti e continuare a dare il massimo non pensando che il più sia stato fatto: la capolista ha un punto di vantaggio e agli azzurri non resta che vincere le ultime quattro partite sperando in un nuovo passo falso dei bianconeri.