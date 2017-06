Napoli, Sarri deluso: "I nostri risultati non corrispondono alle prestazioni"

Maurizio Sarri non riesce a capacitarsi del pareggio contro il Sassuolo: "Continuiamo a fare partite ad alto livello - le parole a Premium Sport -, con risultati che non corrispondono alle prestazioni. Abbiamo dominato in assoluto, ma evidentemente ci manca qualcosa a livello di cattiveria nel chiudere le partite. Non concediamo quasi niente, ma quel poco basta per prendere gol e quando va così bisogna segnare prima".



L'analisi del tecnico del Napoli: "La partita era in mano nostra, ma il risultato era ancora aperto: il momento è questo. Siamo anche sfortunati a livello di episodi, vedi il palo di Callejon, ma sugli episodi non possiamo influire: possiamo influire sulla rabbia che dobbiamo avere nello sfruttare determinate occasioni. La squadra crea tanto e la sensazione che potrebbe segnare di più è palese: ci sono momenti in cui siamo rabbiosi e altri in cui ci compiacciamo senza affondare il colpo". Sarri sprona comunque la squadra a lavorare così: "Passiamo per squadra non matura, ancora adolescente. Le note sono comunque positive, la squadra ha fatto una partita di qualità non comune e se si guarda la prestazione sarei contento se continuassimo a giocare su questi livelli. Però se alla fine i risultati non arrivano significa che ci mettiamo nel nostro.



Perché Maksimovic e Rog trovano così poco spazio? "Il primo ha fatto 5-6 partite e la sensazione è che Koulibaly necessiti di un compagno in grado di guidarlo, che non è Maksimovic per il fatto che è arrivato da poco tempo. Su Rog il discorso è diverso: è un ragazzo giovane, arriva da un’altra cultura e sta facendo un percorso: lo ritengo quasi pronto, se stasera si fosse segnato il 2 a 0 avrei voluto dargli spazio". Infine, sulle condizioni di Albiol: "Viene da due mesi di inattività, ha giocato 4 giorni fa e quindi abbiamo deciso di non sottoporlo a un tour di partite ravvicinate".