Napoli, Sarri: "De Laurentiis? Mi spiace se non è contento, ma..."

Dopo il pareggio per 2-2 del San Paolo il Napoli dice definitivamente addio al sogno scudetto, ma nel post partita Maurizio Sarri è molto soddisfatto: "Oggi abbiamo fatto una partita stupenda, di grande qualità di palleggio. Abbiamo fatto due errori madornali sui loro gol, ma la squadra ha giocato con grande determinazione e motivazione, sono molto contento di quello che ho visto, abbiamo palleggiato benissimo e concesso quasi niente, è stata tra le migliori partite degli ultimi due mesi".

"Le parole di AdL? Io non devo replicare, il presidente è la persona che mi ha fatto allenarte la squadra per cui tifavo da bambino, mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria, quindi può dire quello che vuole. Mi dispiace se non è contento della mia gestione, ma io ho la coscienza a posto. Ho cercato di fare più punti possibili nella manifestazione che più interessava ai napoletani".

"Se sto riflettendo sul mio futuro? Non certo per quello che ha detto il presidente: ci sono da fare delle valutazioni che vanno oltre le sue parole, anche se dovessi rimanere qui so che De Laurentiis un’esternazione del genere ogni tanto la farebbe, sono abituato, non ci rimango male. Mi spiace più per Spalletti, nel caso. Ma non penso a dimettermi, di cosa stiamo parlando? Io ho fatto tutto quello che potevo fare e l'ho fatto nell'interesse della squadra, questa è una piazza stupenda, con 50mila tifosi che ci hanno incitato per tutta la partita, quindi da questo punto di vista un allenatore o un giocatore non potrebbero chiedere di più".

"Se so l’inglese? Penso sia ininfluente: l’ho studiato a fondo, ma talmente tanti anni fa che potrei essermelo dimenticato. Se i miei collaboratori lo sanno? Non saprei nemmeno a chi chiederlo perché non saprei nemmeno chi mi porterei dietro di loro”.