Napoli, Sarri: "De Laurentiis è stato l'unico ad avere la palle per prendermi dopo l'Empoli"

Il Napoli continua la rincorsa al secondo posto, distante un solo punto. Gli azzurri sono impegnati domenica pomeriggio alle 15 sul campo del Torino: l'obiettivo è quello di conquistare i tre punti e sperare che nel posticipo la Roma non faccia bottino pieno contro la Juventus all'Olimpico. Ecco le principali dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia del match con i granata.



"Di decisivo c'è solo la matematica, il resto è tutto relativo. Dobbiamo affrontare una partita difficile perché in casa il Torino ha fatto risultati straordinari. E' complicata anche la partita della Roma. A questo punto della stagione era più giusto giocare in contemporanea: per noi non cambia niente, dobbiamo solo vincere, ma il nostro risultato potrebbe influenzare la gestione del match delle 20:45. E' un'opinione personale. Alle 15 farà caldo? Alla Lega non dicono che non è la Bundesliga... qui le temperature salgono, in mezzo al campo si percepiscono 37-38 gradi. Ma io devo giocare all'ora che mi dicono. Per offrire uno spettacolo all'altezza bisognerebbe giocare tutti di sera".



"Io come Ferguson? Vuol dire che decido anche il mercato o si riferisce alla durata? E' sempre difficile avere le idee chiare in queste cose. Napoli per me è una soddisfazione enorme. Dopo Empoli tutti parlavano bene di me ma De Laurentiis è stato l'unico ad avere le palle di prendermi. Si sta parlando di una persona a cui devo molto ma mi risulta più difficile pensare da qui a 5 anni. Con il calcio non mi sono arricchito, con il prossimo contratto mi vorrei arricchire. Lo sento come obbligo verso la mia famiglia. Da allenatore fino a 4-5 anni fa ero in C, sono stato in due fallimenti non prendendo neanche lo stipendio. Non mi lamento comunque perché sarebbe un insulto verso chi prende il treno alle 6 al mattino".



"Sarebbe più bello andare a fare un'esperienza all'estero dopo aver vinto qualcosa in Italia. Ora però bisogna pensare solo a vincere a Torino: la gara può essere fondamentale per questa stagione e per impostare la prossima: bisogna volare bassi".



"Fare il tifo per Higuain domani sera? Solo per lui potrei farcela...E' un fenomeno, ha fatto benissimo con noi e si sta ripetendo alla Juventus. Con noi si è comportato estremamente bene, l'affetto rimane anche se c'è stata un po' di incazzatura per il modo in cui ci ha lasciato ma finisce lì. E' un fuoriclasse e per questo può segnare anche domani".



"Abbiamo fatto due punti in più della Juve nel girone di ritorno? Se inizi la salita dieci minuti dietro il primo, poi la finisci a cinque minuti dal primo non hai vinto la tappa. La squadra è in crescita, è difficile da rinforzare per i motivi che abbiamo sempre detto. Per rinforzarla bisogna prendere giocatori straordinari dal costo straordinario, sperando che i giovani diventino straordinari".