Napoli, Sarri: "Contro la Juventus voglio una squadra tosta"

Maurizio Sarri soddisfatto per il successo del suo Napoli contro l'Empoli: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo in un momento in cui dobbiamo crescere nella continuità di applicazione e attenzione - le parole a Premium Sport -: ci esprimiamo bene ma ci sono 10 minuti in cui la squadra sembra mentalmente vuota e finisce per concedere qualcosa".



Così sulla scelta dell'attacco senza vera prima punta: "Non abbiamo centravanti puri, dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione. Stiamo viaggiando a 2 punti di media a partita e se si pensa che in estate abbiamo perso Higuain, a settembre il suo sostituto e adesso per due giornate Gabbiadini, stiamo facendo partite di buon livello. Del tridente non mi sono piaciuti i primi 20 minuti, poi appena Mertens ha giocato in base alle sue caratteristiche abbiamo creato tantissime palle gol, tirando più di 20 volte in porta".



Reina si è riscattato dopo l’errore in Champions? "Stiamo parlando di un campione anche dal punto di vista umano, non solo tecnico. Ha una grande personalità e un grande cuore e io mi aspettavo che reagisse subito e giocasse su questi livelli. Sono contento di avere Pepe in porta". Un commento sul momento di Insigne: "Ha vissuto un momento non felice che succeda a molti giocatori, non sta trovando la porta come l’anno scorso ma fa parte del gioco. Ho visto un giocatore più partecipe, non è ancora ai suoi livelli ma che ha intrapreso la strada giusta. La sfida contro la Juve? Sappiamo di affrontare la squadra più forte, la grande favorita ma io voglio una squadra tosta che va a Torino a giocarsela".