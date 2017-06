Napoli, Sarri: "Con Mertens siamo stati tutti c..., non abbiamo capito nulla"

Una flebile speranza. E' quella che coltiva il Napoli, impegnato a Marassi con la Sampdoria nell'ultima giornata di serie A. Gli azzurri sono a un punto di distanza dal secondo posto occupato dalla Roma che difficilmente sbaglierà all'Olimpico con un Genoa già salvo. Per evitare eventuali rimpianti la squadra di Sarri deve comunque vincere contro i blucerchiati: in caso di successo verrebbe toccata quota 86 punti. Queste le parole del tecnico dei campani alla vigilia della gara.



"Abbiamo l'obbligo di crederci, dobbiamo prendere i punti. Poi vedremo l'altro risultato, non ci sono molte possibilità ma bisogna provarci. Non sarà facile perchè ho grande stima della Sampdoria, è una società che ha lavorato benissimo, hanno un ottimo allenatore ed una squadra che possiede organizzazione e qualità. Hanno giocatori di alta prospettiva e che possono mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo dimostrare di avere la giusta mentalità, perché solo con la mentalità si possono vincere certe partite come quella di domani".



"Mia vittoria se Mertens diventerà capocannoniere? Le scelte devono essere avallate dal campo, ma le possibilità si moltiplicano quando c'è la qualità del giocatore, la maggior parte del merito va a lui. La squadra deve aiutare se stessa, deve giocare come sa e poi se ci esprimiamo bene anche Mertens ne trarrà giovamento.



"Sia quella di Higuain che quella di Mertens sono situazioni che ti gratificano. Su Gonzalo c’è poco da dire, fuoriclasse assoluto, c’è solo da tirare fuori il suo talento. Per quanto riguarda Dries, è stato un limite nostro: non ci siamo accorti che è un attaccante. Tutti quelli che lo hanno allenato, me compreso, hanno sempre pensato che fosse un giocatore abile a spaccare le partite a gara in corso, invece con queste prestazioni ci ha fatto passare tutti per c...”.



"Scudetto? Albiol e Insigne hanno parlato di sogno, mi fa piacere perchè porterà grandi motivazioni, a Dimaro dovremo pensare solo a trovare la condizione. Se mi vedrò con De Laurentiis per parlare della prossima stagione? Può darsi, sono affari nostri. Se succede va bene, altrimenti è lo stesso perché c'è un ds che può incontrarlo".



"L'addio di Totti? "Non ho mai visto uno che spalle alla porta ti mette in porta il compagno, è un suo marchio di fabbrica, ha fatto anche l'attaccante in una parte della sua carriera. Un fuoriclasse assoluto, non c'è altro da fare che alzarsi in piedi e applaudire: è uno dei più grandi talenti degli ultimi 50 anni".



"Se hanno inciso di più i 14 rigori per la Roma o gli infortuni nella lotta al secondo posto? Direi che la Roma per mole di gioco offensivo che esprime, sia anche lecito che abbia un alto numero di rigori. Il dato che mi lascia perplesso è il nostro (8 penalty in meno ndr), considerando quante volte entriamo nell'area avversaria".



"L'oscar della stagione va al gruppo che si è messo in discussione, non ha mai traballato dopo sconfitte e disavventure. "La squadra sta bene in questo momento, sia mentalmente che fisicamente. E’ raro che a fine maggio una squadra abbia altissimi valori di rendimento, ma è anche vero che il campionato è stato lungo. La sensazione però è che se ci fossero state altre partite avremmo potuto dire la nostra ancor di più fino in fondo".