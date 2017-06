Napoli, Sarri: "Con il Palermo partita che nasconde insidie"

"La partita con il Palermo nasconde delle insidie. Lo scorso anno dopo la sosta per le nazionali abbiamo speso fatto fatica e anche brutti risultati in trasferta contro le squadre di medio valore. E' una prova per vedere se a livello di mentalità siamo cresciuti" avverte Maurizio Sarri, in esclusiva ai microfoni del nostro Valter De Maggio, alla vigilia della sfida con i rosanero. Il tecnico del Napoli esprime parole di stima per De Zerbi, nuovo allenatore dei siciliani, e chiarisce che al momento, viste le precarie condizioni fisiche di diversi elementi, ci sono poche possibilità di alternare i giocatori.