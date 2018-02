Napoli, Sarri ci ripensa: "Giocare prima non è un vantaggio"

Il Napoli demolisce il Cagliari e vola a +4 sulla Juve, a fine partita ai microfoni di Premium Sport Maurizio Sarri non nasconde la sua soddisfazione: "Sofferenza ne ho vista poca, il Cagliari è stato in partita fino al gol perché erano superiori per fisicità, ma la squadra ha fatto piuttosto bene anche la fase difensiva e dopo il 2-0 non c'è più stata partita" ha detto il tecnico degli azzurri.

Grazie alla nevicata di Torino il Napoli ha giocato prima della Juve, ma per Sarri non è una buona notizia come ci si aspetterebbe: "Giocare prima? Quando la Juve ha giocato sei volte prima di noi dicevano tutti che non era un vantaggio quindi non lo è neanche per noi. Le mie frasi? Quello che ho detto era basato sulla matematica, la Juve vince sempre e quindi giocando sempre prima di noi ci avrebbe messo pressione, poi è stato montato tutto un discorso su un'opinione. A me sembrava strano numericamente che loro giocassero nove partite di fila prima di noi, qualche matematico mi ha detto che c'era una possibilità su miliardi, ma fa niente, mi sembrava strano ma il discorso è chiuso".

"La situazione di Milik? Sta bene: è ancora un po’ incerto sul rientro, ma in allenamento mi ha fatto una buona impressione, penso che sia quasi pronto per qualche spezzone di gara. Scudetto? Ai ragazzi ho detto che delle 12 partite che sono rimaste dobbiamo vincerne 11 e pareggiarne una. Ma sarà durissima, la Juve è una squadra fortissima, che ha risorse infinite. Arrivare a 100 punti? Volesse Dio..."