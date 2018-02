Napoli, Sarri chiede garanzie tecniche: pronto un nuovo assalto a Chiesa

Maurizio Sarri è stato chiaro dopo la vittoria sul campo del Benevento. La sua permanenza al Napoli non dipende da questioni economiche e dalla clusola presente nel contratto (8 milioni di euro) ma dalla possibilità o meno di proseguire un ciclo iniziato nell'estate del 2015. Il tecnico vuole in sostanza garanzie tecniche dalla società, certezze sulla competitività della rosa che andrà certamente rafforzata al termine della stagione.



Ecco perché, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, De Laurentiis e il ds Giuntoli (al quale Sarri è legatissimo) sarebbero già la lavoro per accontentare il tecnico, soprattutto nella ricerca di un esterno offensivo che possa dare il cambio a Callejon e Insigne.



L'affare Younes si è clamorosamente complicato nelle ultime ore ma intanto i campani si preparano a sferrare l'assalto a un vecchio pallino di mercato, quel Federico Chiesa che sta facendo tanto bene a Firenze. Adl tornerà a 'pressare' i Della Valle per il 20enne e viola e inoltre non sarebbe del tutto tramontata la pista Verdi, nonostante il rifiuto di trasferirsi a Castel Volturno a gennaio. Sullo sfondo, defilato, resta Denis Suarez del Barcellona.