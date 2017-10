Napoli, Sarri: "Chi ha fatto i calendari non è intelligente"

"Sono sei anni che si dice che potremmo dare fastidio alla Juventus, ma alla fine vincono loro. Significa che sono un gradino sopra a tutti". Dopo la settima vittoria del Napoli in altrettante partite Maurizio Sarri predica prudenza ai microfoni di Premium Sport.



"Il Cagliari è una squadra che come potenziale offensivo che poteva essere pericolosa e questa sfida per noi, che siamo alla settima partita in tre settimane, poteva nascondere delle insidie" aggiunge il tecnico.



Poi una stilettata all'indirizzo della Lega: "Vorrei sapere il nome di chi, in Lega, decide i calendari: questa è la tutela che in Italia danno alle squadre che giocano le coppe. Ogni volta giochiamo contro squadre che hanno almeno un giorno di riposo in più di noi e oltretutto giocare a Napoli a mezzogiorno il primo di ottobre non mi sembra una scelta intelligente".