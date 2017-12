Napoli, Sarri: "Bravi contro la Samp, unica squadra a giocarsela al San Paolo"

Maurizio Sarri elogia la Sampdoria dopo averla battuta 3-2: "È l'unica squadra venuta a Napoli a giocarsela, hanno un bravissimo allenatore e nel finale siamo stati bravi a non soffrire difensivamente nonostante l'uomo in meno. Abbiamo giocato contro una squadra forte fronteggiando tanti episodi sfavorevoli: una punizione meravigliosa da 35 metri, un rigore contro e una espulsione. Difensivamente abbiamo commesso pochi errori e li abbiamo pagati a caro prezzo" le parole a Premium Sport.



Il tecnico azzurro parla di tre singoli: "Può capitare un momento no ma un giocatore come Hamsik va atteso, è fondamentale. Allan per noi è sempre stato un giocatore chiavi negli inserimenti ma ora sta crescendo anche a livello tecnico, andando avanti così diventerà davvero importante. Mertens sta tornando in pieno, non mi preoccupa il fatto che non segni: se continuerà così, il gol sarà una diretta conseguenza".



Prima del match, De Laurentiis ha confermato l'arrivo di Inglese a gennaio: "Io non l'ho ancora visto con noi... Se arriverà lo allenerò, poi valuterò se farlo giocare. Non ho altro da dire a riguardo, in certe zone del campo abbiamo meno abbondanza o c'è più differenza tra chi gioca e chi meno".



Infine, su Juve-Roma: "Questa sera vedrò mia mamma dopo tanto tempo, non mi interessa la partita, davvero. Natale lo festeggerò con la famiglia. Certo, fosse stato per me ci sarebbe stato allenamento...".