Napoli, Sarri: "Alla Roma 8 rigori a noi zero. Real? Sarà bellissimo"

Il Napoli, dopo i successi contro Inter, Sporting Lisbona e Cagliari, è chiamato a confermarsi al San Paolo contro il Torino per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma, anche se Sarri assicura: “E’ una gara che non ci interessa più di tanto”.

Pochi dubbi di formazione per il tecnico toscano, che conferma Mertens nel tridente e lancia Chiriches al centro della difesa al posto di Koulibaly: "Chiriches è più avanti di Maksimovic dal punto di vista tattico, ma il serbo ha un grande potenziale e in futuro per noi sarà estremamente importante. Mertens ha avuto una leggere flessione dopo un inizio straordinario, ma adesso è tornato ai suoi livelli. Anche Insigne adesso è tornato ai suoi livelli, mentre Callejon ha avuto un rendimento costante”, ha detto Sarri, che ha parlato anche di Gabbiadini (“Ha un potenziale altissimo e nelle ultime uscite ha giocato meglio, io ci posso mettere del mio, ma per il resto ci deve pensare lui”).

Inevitabile qualche battuta sul Real Madrid, avversario dei partenopei agli ottavi di Champions League (“Sarà bellissimo andare a giocare al Bernabeu, ci aspetta una gara proibitiva. Un sorteggio che ci piace tanto, contro i campioni in carica”), ma Sarri preferisce concentrarsi sul Torino: “Squadra con un grande allenatore, molto pericolosa a livello offensivo. Sarà una gara molto difficile contro una compagine che cerca sempre di giocare, non cambieranno atteggiamento contro di noi. Ripeto, negli ultimi metri sono molto pericolosi”.

Chiusura sul mercato ("Pavoletti? E' un giocatore del Genoa, quindi non ne parlo) e con una piccola polemica: "E’ strano che la Roma abbia avuto 8 calci di rigore e noi nessuno visto che siamo le squadre che giochiamo più palloni in area. L’anno scorso è successa la stessa cosa, poi nel girone di ritorno il tutto si è riequilibrato”.