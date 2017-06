Napoli, Sarri: "Abbiamo lottato con le finaliste di Champions, che possibilità c'era?"

Maurizio Sarri inquadra la sfida contro il Cagliari come "complicata. Sono in salute, vorranno fare una partita tosta - le parole nella conferenza della vigilia -. Serviranno grandi motivazioni e cattiveria mentale e, se non le avremo, vorrà dire che non siamo una grande squadra". Marek Hamsik potrebbe esserci dall'inizio: "Si è allenato col gruppo, il dottore mi ha detto che non ci sono grossi rischi. Decideremo a ridosso del match". Altre indicazioni di formazione: "Ho visto Ghoulam in netta ripresa e l'ho rilanciato. Rog è pronto per giocare, è cresciuto tanto. Diawara/Jorginho? In teoria sarebbe più giusto affidarsi al secondo contro un trequartista".



Fondamentale vincere per continuare la rincorsa alla Roma e al secondo posto: "Ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a combattere, pensiamo solo ai nostri risultati". Roma vuol dire anche Totti: "A questi campioni va dato il giusto tributo ma ritirare il numero 10 è ingiusto verso le generazioni future: farei un ritiro temporaneo così che il futuro Totti possa indossare la 10".



Comunque vada, per il tecnico del Napoli sarà una buona stagione: "Questo ciclo è tra i più appaganti della storia di questo club. Stiamo facendo bene ma nel mondo non siamo ancora grandi". Poi gli viene fatto notare che, tra serie A, coppa Italia e Champions, gli azzurri hanno dovuto battagliare proprio con le due (probabili) finaliste di Champions, Juve e Real: "C'era una possibilità su un miliardo... Però è la dimostrazione che abbiamo fatto bene, sono il top d'Europa e siamo sempre stati in partita, stiamo crescendo".



Sugli obiettivi dell'anno prossimo: "Non ho ancora parlato con il presidente. Sarà sempre preferibile fare meglio. Il compleanno di Mertens? Prima ci faccia lui un regalo (la firma sul rinnovo, ndr) poi gli faremo la festa".