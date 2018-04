Napoli, Sarri a una giornalista: "Non ti mando a f..."

Piccolo strascico di polemica dopo Inter-Napoli per la conferenza stampa di Maurizio Sarri. "Sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso?", è la domanda rivolta da una giornalista. E la risposta del tecnico va oltre le righe: "Sei donna, sei carina, non ti mando a f... per questi due motivi". Sarri ha poi chiesto scusa alla cronista al termine della conferenza.



Anche a Premium Sport Sarri aveva mostrato lievi segni di nervosismo lasciando l'intervista dopo una domanda sul duello Napoli-Juve. Nel merito, in conferenza, oltre a dire "Romperemo i c... fino alla fine", ha aggiunto: "Io mi sento responsabile del fatto che la squadra faccia il 101%, perché se poi si parla di delusione perché vedi la Juventus prima in classifica, negli ultimi sette anni ci dovevano essere diversi suicidi. È sette anni che la Juventus è prima in classifica. Noi abbiamo il merito di essere lì, non abbiamo l'oblligo di vincere, però siamo ancora vicini, mancano tante partite, dobbiamo vedere lo scontro diretto come un'opportunità non come un pericolo, fare il nostro 100% e stop".

"Sarri si è scusato"

"Subito dopo la fine della conferenza stampa, Maurizio Sarri ha incontrato Titti Improta precisandole che si trattava di una battuta e che si scusava con lei se ci fosse rimasta male. Non era sua intenzione mancarle di rispetto, assolutamente". Lo afferma all'ANSA il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, in merito alle polemiche per la risposta di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla giornalista di Canale 21.

Dopo le scuse altra polemica: #maiservi

Sembrava conclusa la polemica che ha investito Maurizio Sarri dopo la gaffe sessista con una giornalista al termine di Inter-Napoli, ma ad alzare i toni e gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il manager del tecnico dei partenopei su Twitter: "E anche dopo Inter-Napoli il #clan ha continuato a scurreggiare con la bocca/tastiera/penna... #maiservi", ha cinguettato Alessandro Pellegrini sul proprio profilo puntando il dito contro la stampa.