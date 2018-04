Napoli, Sarri: "A Torino spero nelle facce di..."

L'autocensura non è certo la qualità principale di Maurizio Sarri, ma per una volta ha fatto un'eccezione, tanto il concetto era chiaro lo stesso. Così, quando gli chiedono dell'abitudine della Juve a giocare partite di una certa importanza, il tecnico del Napoli risponde: "Cosa vuoi che dica, è vero: sono abituati. Speriamo non pesi e che i nostri siano delle grandi facce di...". I puntini sospensivi li lascia lui, senza completare la frase. I puntini sospensivi sono anche sul campionato, perché con un'impresa allo Stadium, gli azzurri riaprirebbero davvero la corsa al titolo dopo essere tornati a -4 dalla Juve proprio alla vigilia dello scontro diretto. E la brillantezza ritrovata induce all'ottimismo.



"Non vedo quale sia la preoccupazione, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto con 6 giornate d'anticipo, siamo secondi e ora ci possiamo divertire. Rimonta? Le possibilità nel calcio ci sono sempre, ma se potessi sceglierei starei sempre davanti. Partite impossibili non ne ho mai viste, ma preferirei almeno per un giorno che i ragazzi staccassero la spina per poi ricaricarsi".



"Dobbiamo dimostrare noi di non avere paura, ma per filosofia non penso faremo una gara timorosa, ma andremo lì a fare il nostro gioco, poi a volte arriva e altre no, dipende anche dal valore dell'avversario. Cosa evitare rispetto all'andata? 87% di supremazia e poi perdere".